15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Detroit Free Press'e konuşan Beasley'nin avukatı Steve Haney, oyuncusunun uygun bir plan olması durumunda Detroit'e geri dönmeye açık olduğunu belirtti:
"Biliyorum ki Malik Beasley, eğer bir yol bulunursa önümüzdeki sezon Detroit için tekrar forma giymeyi ciddi şekilde değerlendirmek ister," diyen Haney, oyuncusunun Detroit'e "çok büyük bir sevgi" beslediğini ancak mali koşullar ve takım uyumu konularında belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

28 yaşındaki guard, yaz aylarında yaşanan federal bir bahis soruşturmasının ardından NBA'in başlattığı bir disiplin incelemesini bekliyor. Federal makamlar Beasley'nin herhangi bir suç işlemediğini ortaya koymuş olsa da lig, Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kendi incelemesini başlattı.


Haney, bu soruşturmanın oyuncusunun serbest oyuncu piyasasındaki sürecini yavaşlattığını belirterek, "Bu soruşturma haberi, serbest oyuncu piyasasında onun fırsat kaybetmesine neden oldu," dedi ve Beasley'nin ligle tam işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Beasley, geçtiğimiz sezon Pistons formasıyla 16.3 sayı ortalaması yakalayarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41.6 isabetle oynayan Beasley, 82 normal sezon maçının tamamında sahaya çıkarak Detroit'e güvenilir bir dış şut tehdidi sundu.

Playofflarda da istikrarlı performansını sürdüren Beasley, New York Knicks'e karşı oynanan seride maç başına 14 sayı üretti. Bu katkısı, onu takımın en güvenilir dış şut tehditlerinden biri haline getirdi.

Ancak Detroit'in finansal durumu, yeniden anlaşmayı zorlaştırıyor. Pistons, Beasley'e yalnızca non-Bird hakları kapsamında en fazla 7.2 milyon dolar teklif edebiliyor. Daha fazla maaş esnekliğine sahip takımlar, daha güçlü teklifler sunabilir.

Detroit, bu yaz döneminde Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green gibi birden fazla kanat oyuncusu kadroya kattı. Bu durum, Beasley'nin pozisyonunda dakikalar için ciddi bir rekabet yaratıyor.

Yine de birden fazla takım Beasley'nin durumunu yakından takip ediyor. Kariyerinde en yüksek sayı ortalaması olan 19.6'yı yakaladığı Minnesota Timberwolves'un yanı sıra Knicks ve Cavaliers da potansiyel talipler arasında yer alıyor.

Beasley'nin Detroit'e dönüşü, iki kritik faktöre bağlı: NBA'in soruşturmasının sonucu ve Pistons'un kadro öncelikleri. Bu iki konu netleşene kadar Beasley'nin serbest oyunculuk süreci askıda kalmaya devam edecek.

