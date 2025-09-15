Serbest oyuncu Malik Beasley ve Detroit Pistons, yollarını tamamen ayırmış değil.Detroit Free Press'e konuşan Beasley'nin avukatı Steve Haney, oyuncusunun uygun bir plan olması durumunda Detroit'e geri dönmeye açık olduğunu belirtti:diyen Haney, oyuncusunun Detroit'ebeslediğini ancak mali koşullar ve takım uyumu konularında belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.28 yaşındaki guard, yaz aylarında yaşanan federal bir bahis soruşturmasının ardından NBA'in başlattığı bir disiplin incelemesini bekliyor. Federal makamlar Beasley'nin herhangi bir suç işlemediğini ortaya koymuş olsa da lig, Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde kendi incelemesini başlattı.Haney, bu soruşturmanın oyuncusunun serbest oyuncu piyasasındaki sürecini yavaşlattığını belirterek," dedi ve Beasley'nin ligle tam işbirliği içinde olduğunu vurguladı.Beasley, geçtiğimiz sezon Pistons formasıyla 16.3 sayı ortalaması yakalayarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41.6 isabetle oynayan Beasley, 82 normal sezon maçının tamamında sahaya çıkarak Detroit'e güvenilir bir dış şut tehdidi sundu.Playofflarda da istikrarlı performansını sürdüren Beasley, New York Knicks'e karşı oynanan seride maç başına 14 sayı üretti. Bu katkısı, onu takımın en güvenilir dış şut tehditlerinden biri haline getirdi.Ancak Detroit'in finansal durumu, yeniden anlaşmayı zorlaştırıyor. Pistons, Beasley'e yalnızca non-Bird hakları kapsamında en fazla 7.2 milyon dolar teklif edebiliyor. Daha fazla maaş esnekliğine sahip takımlar, daha güçlü teklifler sunabilir.Detroit, bu yaz döneminde Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green gibi birden fazla kanat oyuncusu kadroya kattı. Bu durum, Beasley'nin pozisyonunda dakikalar için ciddi bir rekabet yaratıyor.Yine de birden fazla takım Beasley'nin durumunu yakından takip ediyor. Kariyerinde en yüksek sayı ortalaması olan 19.6'yı yakaladığı Minnesota Timberwolves'un yanı sıra Knicks ve Cavaliers da potansiyel talipler arasında yer alıyor.Beasley'nin Detroit'e dönüşü, iki kritik faktöre bağlı: NBA'in soruşturmasının sonucu ve Pistons'un kadro öncelikleri. Bu iki konu netleşene kadar Beasley'nin serbest oyunculuk süreci askıda kalmaya devam edecek.