Malatya'da enkaz altında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatya'da enkaz altında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı
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09 Şubat 2023 13:23
Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerlerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından ses alan ve buraya yoğunlaşan ekipler Nazime Şahin'in ardından bir kişiyi daha sağ kurtardı.

Enkaz altından yaralı çıkarılan Abdullah İnal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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