Maicon ve Ahmet sınıfta kaldı! Terim, Denayer'i istedi

'ın önceki gün PSV Eindhoven'a 3-1 yenildiği ile oynadığı maçta stoper mevkiinde görev alanveın performansları teknik direktör'i memnun etmedi.Karşılaşma sonunda oyuncularına ciddi uyarılarda bulunan Terim, geçen sezon kiralık olarak forma giyen'in bir an önce takıma kazandırılmasını bekliyor.Belçikalı stoperin kiralık da olsa alınmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Manchester City'nin bu transferde sorun çıkarması halinde ise stoper bölgesinde Serdar Aziz'in yanına mutlaka ve mutlaka takviye istiyor.Performansları özel aplikasyonlarla izlenen oyuncular Terim'in gelişiyle koşu mesafelerinde rakiplerini geride bıraktı.Galatasaray' ın 21. şampiyonluğunda anahtar, artan koşu mesafeleri oldu! Teknik Direktör Fatih Terim'in, Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte getirdiği son teknolojiyi kullanan analiz ekibi dün İsviçre kampında basın mensupları ile bir araya geldi. Performans, rakip, takım analiz ekibi ve sağlık heyeti sunumlarını yaparken sarı kırmızılıların geçen sezon koşu mesafeleri ile rakiplerini geçerek, ortalamasını yükselterek zafere ulaştığına dikkat çekildi.Yapılan sunuma göre, 20 metre üstü koşularda lig ortalaması ikinci devrede 7103.9 metre olurken 7566.2 metre koşan sarı kırmızılılar bu ortalamanın çok üzerine çıktı. Top rakipteyken diğer 17 takım ortalama 3267 metre koşarken bu rakam Galatasaray'da 3433 metre oldu.Sarı kırmızılıların devrede attığı 41 golün 10'u geçiş hücumları, 22'si organize hücum, 5'i önde baskı ile birinin de penaltı ile bulduğu belirtildi.