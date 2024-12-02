Mahkeme karaborsa bilet iddialarıyla ilgili kararını verdi!

Galatasaray'da sarı-kırmızılıların iç saha maçlarının biletlerinin karaborsada satıldığı iddiaları üzerine açılan soruşturmada karar verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mahkeme karaborsa bilet iddialarıyla ilgili kararını verdi!
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02 Aralık 2024 16:20
Son güncelleme 02 Aralık 2024 16:37
Galatasaray'ın iç saha maçlarının biletlerinin karaborsada satıldığı iddiaları üzerine açılan soruşturmada karar çıktı.

Galatasaray maç biletlerinin karaborsadan satıldığı iddiaları üzerine Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in suç duyurusuyla başlayan soruşturmada savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek tarafından, basında ve sosyal medyada gündeme getirilerek Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satıldığı iddialarının araştırılması için 29 Nisan'da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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