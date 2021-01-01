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Magic: "LeBron bu gidişle MVP olur!"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, bu sezon bu denli yüksek standartlarda oynamaya devam ederse, takımın süperstarı LeBron James'in sezonun MVP'si olacağından hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, bu sezon bu denli yüksek standartlarda oynamaya devam ederse, takımın süperstarı LeBron James'in sezonun MVP'si olacağından hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Magic, LeBron'un dün geceki Oklahoma City Thunder karşılaşmasındaki performansından (26 sayı, 6 ribaund, 6 asist) sonra, şöyle bir tweet attı:

"LeBron James şu anda olduğu gibi oynamaya devam ederse, ligde MVP olacağına dair hiç şüphem yok!"

LeBron, bu sezon Lakers için 24.2 sayı, 8.3 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları ile oynuyor.


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