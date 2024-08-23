NBA'in efsanevi ismi Magic Johnson, Kobe Bryant'ın halen hayatta olması durumunda tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmalarında yer alıyor olacağına inandığını söyledi.



Bryant'ın NBA efsaneleri arasındaki yeri, hayranlar ve analistler arasında uzun süredir büyük bir tartışma konusuydu.



Kimileri Kobe'nin ölümünün kendisinin bu alandaki iddiasını güçlendirdiğini savunurken, Magic ise bu durumun kendisini Michael Jordan, LeBron James ve Kareem Abdul-Jabbar gibi oyuncularla aynı seviyede değerlendirilmesinden alıkoyan tek şey olduğuna inandığını belirtti:



"Kobe'nin bugün bile o tartışmalarda yer almayı hak ettiğini biliyoruz. Kareem, Kobe ve diğerleri Lakers'ta forma giymişti. Kobe'nin dünya çapında basketbol için ne anlama geldiğini düşündüğümde, bana göre hücumda, şutör gard, kısa forvet pozisyonlarında Michael Jordan'dan sonraki en iyi ikinci adamdır. Skorerlik bazında düşündüğünüzde, tıpkı Michael Jordan'ı kimsenin durduramayacağı gibi Kobe'yi de kimse durduramıyordu."



Kobe'nin şutörlüğü ve top hakimiyetinin yanı sıra oyun kurucu ve savunmacı olarak becerileri, sıklıkla Jordan'a benzetilmiş ve amansız rekabetçi zihniyeti kendisini karşı karşıya gelinebilecek en sert rekabetçilerden biri haline getirmişti.



20 yılda 18 kez All-Star seçilmiş olan Bryant, 5 kez şampiyon olmuş ve 15 kez All-NBA kadrolarında yer etmişti. Toplamda 33.643 sayıyla Kobe, ayrıca NBA tarihinin en çok sayı atan dördüncü oyuncusu konumunda.





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