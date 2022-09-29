Maçların son bölümleri Fenerbahçe'den yana

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı maçların son 15 dakikalarında 5 gol attı ve hiç gol yemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Maçların son bölümleri Fenerbahçe'den yana
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29 Eylül 2022 11:56
Derbi için geri sayım sürüyor. 'Gol grafiklerinde' Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı daha avantajlı olduğu görülüyor.

Sarı-lacivertliler, bir haftayı 'bay' geçmesine rağmen ligde geride kalan 6 haftada ezeli rakibine atılan golde 20-16 üstünlük sağladı. Kalesinde de 4 tane az gol gördü (6-10). Çeyrek dilimlik rakamlara bakıldığında ise ilk yarıda durum birbirine yakın. Beşiktaş ilk yarılarda 12 gol atarken, 3 gol yedi. Fenerbahçe 11 gol bulup, 1 gol yedi. İki takım arasındaki fark ise ikinci yarıda ve özellikle son çeyrekte ortaya çıkıyor...

SONUNA DEK GOL ARIYOR

Fenerbahçe ligde oynadığı 6 maçta ikinci yarılarda toplam 9 gol atarken, Beşiktaş ise bir maç daha fazla oynamasına rağmen 4 kez ağları sarsabildi. Kanarya 46-90+ aralığında 5 gol yerken, Beşiktaş'ta bu rakam 7 oldu. 76-90+ arasına bakıldığında ise makas iyice açılıyor. Fenerbahçe son çeyrekte 5 gol atıp, hiç gol yemedi. Beşiktaş ise 2 gol kaydedebildi, kalesinde ise tam 4 gol gördü. Kısaca, Fenerbahçe maç sonlarında vites artırırken, Beşiktaş rölantiye düşüyor... Bu durum derbide son düdüğe kadar Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini gösteriyor.

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