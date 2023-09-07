Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı devirdi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı devirdi
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07 Eylül 2023 23:51
Son güncelleme 07 Eylül 2023 23:56
Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Dragan Stojkovic'in ekibi Sırbistan ile Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan karşı karşıya geldi.

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Macaristan 2-1 kazanırken goller; 34. dakikada Barnabas Varga ve 36. dakikada Willi Orban'dan geldi. Ev sahibi Sırbistan'ın tek golünü ise 10. dakikada Attila Szalai kendi kalesine gönderdi.

Sırbistan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, 87. dakikada yerini Ivan Ilic'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Macaristan 10 puana ulaşırken, Sırbistan 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Sırbistan deplasmanda Litvanya'ya konuk olurken, Macaristan bu kez evinde Sırbistan ile karşılaşacak.

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