MAÇ ÖZETİ: Partizan 69-74 Olympiakos

THY EuroLeague 32. hafta maçında Olympiakos, deplasmanda Partizan'ı 74-69 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Partizan 69-74 Olympiakos
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29 Mart 2024 00:59
THY EuroLeague 32. hafta maçında Partizan ile Olympiakos karşı karşıya geldi. 

Stark Arena'da oynanan maçı Olympiakos, son periyotta 13 sayıdan geriden gelip 74-69 kazandı. 

Olympiakos'ta Nigel Williams-Goss, attığı 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Partizan'da Kevin Punter'ın 19 sayısı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 20. galibiyetini aldı. Partizan ise 13 galibiyette kalarak play-in yolunda büyük yara aldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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