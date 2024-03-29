MAÇ ÖZETİ: Partizan 69-74 Olympiakos

THY EuroLeague 32. hafta maçında Partizan ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Stark Arena'da oynanan maçı Olympiakos, son periyotta 13 sayıdan geriden gelip 74-69 kazandı.
Olympiakos'ta Nigel Williams-Goss, attığı 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Partizan'da Kevin Punter'ın 19 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 20. galibiyetini aldı. Partizan ise 13 galibiyette kalarak play-in yolunda büyük yara aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Stark Arena'da oynanan maçı Olympiakos, son periyotta 13 sayıdan geriden gelip 74-69 kazandı.
Olympiakos'ta Nigel Williams-Goss, attığı 17 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Partizan'da Kevin Punter'ın 19 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 20. galibiyetini aldı. Partizan ise 13 galibiyette kalarak play-in yolunda büyük yara aldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ