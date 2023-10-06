M'Gladbach puanı son dakikalarda kurtardı

Bundesliga'nın 7. haftasında Mönchengladbach, sahasında Mainz'la 2-2 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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M'Gladbach puanı son dakikalarda kurtardı
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06 Ekim 2023 23:31
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Mönchengladbach, sahasında Mainz'i konuk etti.

Borussia Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın 22. dakikasında Mönchengladbach Neuhaus'la öne geçerken 24. dakikada Gruda eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol arayışına girerken 75'te Barkok'la Mainz öne geçti. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Scally eşitliği getirirken 90 dakika 2-2'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Mönchengladbach 6 puana yükselirken Mainz ise 2 puana yükseldi ancak galibiyet hasreti önümüzdeki haftalara kaldı.

Bir sonraki hafta ise Mönchengladbach Köln deplasmanına çıkarken Mainz ise Bayern Münih'i konuk edecek.

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