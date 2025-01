Lyon'un sahibi: 'Türkler'e 'defolun gidik' dedik'

Lyon Başkanı John Textor, verdiği röportajda Türkiye'den aldıkları teklifler için dikkat çeken açıklamalara imza attı.



Textor, "Her yerde, tüm futbolcuların satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'den en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerle benimle iletişime geçen kulüpler var çünkü çaresiz olduğumuzu düşünüyorlar. Onlara defolup gitmelerini söyledik. Tüm bunlar durumun böyle olmadığını söylemek için. Takımımın tamamı satılık değil." ifadelerini kullandı.



Textor, Rayan Cherki ve Malick Fofana'nın gelecekleri için gelen soruya, "Cherki iki ya da üç yıldır ayrılmak istiyordu. Bunun durumumuz (Lyon'un mali sorunlar nedeniyle küme düşme ihtimali) ile bir ilgisi yok. Geçen sene de PSG'ye gitmek istiyordu ve bana mesaj göndererek, "PSG'ye gitmeyi çok istiyorum" demişti. Fofana'ya gelince, onun için kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım. Söylediğim gibi, tüm oyuncular satılık değil." ifadelerini kullandı.



"OYUNCU SATIŞLARI İYİ GİDİYOR"



"Şu anda çok şey oluyor. DNCG'nin yaptırımlarının geçtiğimiz Cuma günü onaylandığı haberiyle başlayalım; sezon sonunda Ligue 2'ye düşürülme ve transfer yasağı. Buna nasıl tepki veriyorsunuz?"



- John Textor: Bu doğru değil. Cuma günü küme düşme söz konusu değildi, daha ziyade şu anda hiçbir anlam ifade etmeyen geçici transfer yasağına karşı yapılan itiraz söz konusuydu. Zaten kimse kararın bozulmasını beklemiyordu. Bu tür davalarda hiçbir itiraz işe yaramadı. Takdir ettiğim şey, komiteyle çoklu mülkiyet modeli hakkında konuşabilmekti. DNCG, bu modelin nasıl işlediğini ve özellikle de bizim modelimizle bekleyebileceğimiz sermaye girişini çok iyi anlamamıştı. Aslında, diğer tüm Fransız kulüplerinden daha fazla potansiyel sermaye girişine sahibiz. Komite ilgiliydi. Sanırım kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnun kaldılar. Geçen hafta 60 milyon Avro yatırdık. Önümüzdeki hafta 25 milyon daha koyacağız. Planlanan oyuncu satışları çok iyi gidiyor. Dolayısıyla bu bağlamda küme düşmenin hiçbir anlamı yok, benim gözümde uygun bir uyarı değil, özellikle de pek çok kulübün TV haklarıyla ilgili çok fazla sorun yaşadığı bir dönemde. Ama hiçbiri cezalandırılmadı, sadece biz cezalandırıldık. Bunun neden olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz ama biz düşmeyeceğiz.



"BEN 86 MİLYON VERMESEM İFLAS EDİYORDU"



"Lyon için planlarınızdan, fikirlerinizden ve hedeflerinizden bahseder misiniz?"



- John Textor: Anlatacağım. Ancak açık olmak gerekirse, DNCG'nin (Direction Nationale du Controle de Gestion: Fransa'daki profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını izlemekten ve denetlemekten sorumlu kuruluştur. 1984 yılında kurulmuştur ve Ligue de Football Professionnel'in idari müdürlüğüdür.) söylediği şey "sorun değil, siz büyük bir kulüpsünüz, her yıl çok para kaybediyorsunuz" oldu. Bu doğru. OL yıla başladığında para kaybetmesi planlanıyordu ve A takımdan oyuncular ya da eğitim merkezinden gençler satılarak kayıpların telafi edilmesi planlanıyordu. Kulüp yıllardır bu şekilde ayakta kaldı.



Sizden önce de durum böyleydi...



- John Textor: Elbette öyleydi. Çok sayıda çalışanı olan ve çok fazla harcama yapan bir kulüp ve birkaç sezondur Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edemiyor. Kasım 2022'de gelmeden birkaç ay önce, L'OL'un benden 86 milyonluk bir enjeksiyona ihtiyacı olduğunu hatırlıyorum, bu olmadan kulüp iflas edebilirdi. Ancak o dönemde DNCG, Jean-Michel Aulas'a bir uyarıda bulunmasına izin vermedi ve Lyon'un hesaplarını onaylamayı reddeden hiçbir denetçi yoktu. O dönemde 86 milyonu ödememiş olsaydım ne olurdu? Lyon küme düşebilirdi. Jean-Michel Aulas'tan farklı muamele görüyorum. Aulas sadece her şeyin yoluna gireceğine dair sözler verebiliyordu. Ama ben aynı tür sözler verirsem kimse bana güvenmez.



"BEN VERİNCE HAYIR; KATAR PSG'YE VERİNCE EVET"



"Mülkiyet modelinizi anlamadığımızı mı sanıyorsunuz? Bu model futbolun geleceği mi?"



- John Textor: Bu, diğerleri arasında bir rekabet yöntemi. Bence Avrupa'da bir şampiyonluk kazanmak isteyen herkes zorlanıyor. Her Avrupa şampiyonasında birkaç kulüp baskın çıkar ve üst sıralarda yer alır. Almanya'da, İngiltere'de durum böyle.



Bazen bu takımların sınırsız parası oluyor, bazen de fonlar petrol devletlerinden geliyor. Eğer bu takımların kazanmasını izlemekten başka bir şey yapmak istiyorsak, bu konuda hiçbir şey yapamıyorsak, bence modelleri yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Devre mülkün de bunlardan biri olduğuna inanıyorum. Ve insanların özel mülkiyetin faydalarını anlamalarına yardımcı olmak istiyorum. DNCG'nin bize kredi vermemesinin müstehcen olduğunu düşünüyorum, çünkü Lyon'a sağladığımız finansman Avrupa yasalarına göre yasal. PSG'nin parası yabancı bir devletten geliyor, özel bir işletmeyi yasadışı bir şekilde sübvanse ediyor ve sporun çıkarlarını çarpıtıyor. Bu yasa dışıdır!



DNCG ve lig bu Avrupa hukuku ihlalini kabul etmektedir. Böylece PSG her yıl sahada canımıza okuyabiliyor. Farklı bir model ve farklı finansal kaynaklarla geldiğim için beni karalıyorlar.



"NASSER AL-KHELAIFI HAVLIYOR; LİG BAŞKANI DA FİNOSU"



"PSG ve hakim olan takımlar hakkında konuştuğunuzda, bu sizin için sürpriz değil. Neden şimdi her şeyi sorgulamaya çalışıyorsunuz?"



- John Textor: Durumun farkındaydım ama belli bir kulübün sahip olduğu kurumsal korumanın ve belli bir kişinin ECA ve UEFA gibi kurumlar üzerindeki gücünün gerçekten farkında değildim. Temmuz ayında tamamen şok olmuştum çünkü TV hakları hakkında konuşuyorduk ve tartışmalara öncülük etmesi gereken lig başkanı neredeyse hiçbir şey söylemedi... Tartışmalara doğrudan müdahil olan bir televizyon kanalının başkanı olarak orada bulunmaması gerekirken tartışmaları yöneten kişi Nasser'di.



Eğer muhalif bir ses çıkarsa, Nasser Al-Khelaifi o kişiye 'havlıyordu' ve çok fazla gözdağı da vardı. Lig Başkanı orada öylece oturuyor, küçük bir 'fino köpeği' gibi hiçbir şey söylemiyordu.



Çılgınca bir şekilde, lig bu adam tarafından domine edildi. Ve ben bunun farkında değildim. PSG'nin lig ve hatta DNCG üzerindeki etkisi daha yakından bakılmayı hak eden bir şey. Bu durum DNCG başkanını çok kızdıracaktır ama ortada bir tür usulsüzlük var ve DNCG'nin ligden bağımsızlığını korumak için özellikle dikkatli olması gerekiyor.



Hatta DNCG'nin lig tarafından yönetilmemesi gerektiğini düşünüyorum. DNCG lige ait olmamalıdır. Örneğin, DNCG'nin e-posta adresleri Lig tarafından barındırılıyor. Ayrıca her şeyin gizli olduğunu söylüyorlar. Ancak bu yıl, medya yaptırımları duyurmaya başladığında biz daha sunumumuzu bile bitirmemiştik. Fonların nereden geldiğini göstermek için 2 saatlik detaylı bir sunum yaptık. Toplantı sabah 11'de başladı. Öğle saatlerinde, küme düşürme de dahil olmak üzere yaptırımlar sızdırıldı. Toplantının bitmesine 1 saat kalmıştı.



Sızıntılar doğrudan lig kuruluna üye olan kulüp başkanlarından geldi. Hepsinden önemlisi, yaptırımları önceden biliyorlardı. Yani bana lig ile DNCG arasında bir bağlantı olmadığını söyleyemezsiniz. OL'ye yaptırım uygulamak isteyen bazı kişiler ile DNCG arasında. Bana bu konuda konuşmamam söylendi. Ama hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmadığımı anlamışsınızdır.



"Açık olmak gerekirse, DNCG yaptırımlarının arkasında Nasser Al-Khelaifi'nin olduğunu mu düşünüyorsunuz?"



- John Textor: Elimde kanıt olmasaydı böyle saçma şeyler söylemeye cesaret edemezdim. Demek istediğim şu ki, biz DNCG'den geçmeden önce de bazı kararlar alınmıştı. Çok karmaşık bir ekonomik modelimiz var. Bunu açıklamak için harcamalarımızı nasıl azalttığımızı gösteren bir diyagram hazırladık. Yıl boyunca ücret faturamızı 50 milyon azaltacağız. Yıl sonunda kulüp olarak kârlı olacağız.



Biz Bordeaux ya da Montpellier değiliz. Kârlılığa giden yoldayız ve aynı zamanda sağlam sportif sonuçlar elde ediyoruz. Biri bana daha ben sunumumu yapmadan önce neden kararlar alındığını açıklasın. Neden mali kaynaklarımızı kısıtlamaya ve bizi denetim altına almaya karar verdiler? Neden bizi küme düşmekle tehdit ediyorlar?



Bu kulübe diğer kulüplerin yatıramadığı parayı yatırdık. Kullanabileceğimiz varlıklarımız var ve kârlıyız. Öyleyse neden bizi küme düşmekle tehdit ediyorlar? Neden bizim söyleyeceklerimizi dinlemeden kararlar alıyorsunuz ve neden her şeyi gazetecilere sızdırıyorsunuz?



"MUHALİF OLAN 2-3 KULÜP VAR"



"Nasser Al-Khelaifi'ye karşı çıkan tek kişi siz olduğunuza göre diğer başkanlar ne yapıyor?"



- John Textor: Kişisel olarak ona karşı değilim ve başlangıçta birlikte iyi zamanlarımız oldu. Kişisel bir şey değil. Bu durumda olan tek kişinin ben olduğumu söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Uyumsuz bir sese sahip olan iki ya da üç kulüp de var. Ama endişeleri olan ama bunları dile getirmekten çekinen altı yedi kulüp de var. Nedenini söyleyemem. Nasser Al-Khelaifi'ye birkaç kez "artık rekabetçi olmayacaksa Ligue 1 kimin umurunda?" diye sordum. Ama o pek endişeli görünmüyordu. Kişisel bir şey değil. Ben sadece rekabet eksikliğinin bu ligi yok ettiğini düşünüyorum.



"TV hakları krizi sırasında Nasser Al-Khelaifi ile mesajlaşmanızın OL'un yaşamı üzerinde herhangi bir etkisi var mı? İki kulüp arasında bir transfer olasılığı var mı, yoksa bitti mi? PSG'ye yakın bir Ligue 1 kulübü ile transfer mümkün mü?"



- John Textor: Olimpik Lyon'un en iyi oyuncularını PSG'ye sattığı bir modeli takip etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bu rekabetçi bir lig için uygun bir model değil. En büyük rakiplerinizden transfer yapmak diğer liglerde işe yaramıyor. Bu bizim iş planımızın bir parçası değil.



"NASSER, DEVLETİNDEN SINIRSIZ FON ALIYOR"



"Yine de Barcola'yı PSG'ye sattınız!"



- John Textor: Ben geldiğimde akademimizden ayrılmak isteyen üç genç oyuncu vardı. İyi insanlardı ve onlarla konuştum ama OL'den bir antrenman kulübü olarak bahsediyorlardı. Bu saçmalıktı. Ben takım için oynamak ve ligde bizimle rekabet etmek isteyen oyuncular istiyorum. Eğer akademimizdeki gençler PSG'de oynamak istiyorsa, bırakın gitsinler! Onların bir sonraki Juninho, Benzema ya da Fekir olmayı hayal etmelerini istiyorum. Artık burada olmak istemeyen genç bir oyuncu için Paris'teki büyüleyici adamdan 45 milyon avroyu almakta bir sorun görmedim. Şampiyon olabilecek bir takım kurmak istiyorum. Bu farklıydı. Bu yüzden en iyi oyuncuları PSG'ye satmanın bizim modelimiz olmadığını savunuyorum.



Ve açık olmak istiyorum. Nasser Al-Khelaifi herkese Fransız futboluna yardım ettiğini söylüyor. Ama o biraz okuldaki güzel çocuk gibi, en güzel kıyafetleri ve en güzel arabası olan. Fransız futbolunda biraz dünyanın merkezi gibi olduğu doğru ve oyuncularımızı satın alarak herkese yardım ettiğine gerçekten inanıyor. Barcola'nın oynadığı süre için bir primden bahsettiğini ve bana yardım ettiğini söylediğini hatırlıyorum. Ama hayır, bu bir pazarlık, karşılıklı alışveriş. Parayı o veriyor ve biz de oyuncuları, eşit durumdayız. Ülkedeki en zengin kulübe sahip olduğu ve verdiği kırıntıların Fransız futboluna yardımcı olduğu gibi bir düşüncesi var. Böyle düşünmek tamamen delilik. Onu Avrupa yasalarına uymaya ve diğer tüm Fransız kulüpleri kendi fonlarıyla rekabet ederken yabancı devletlerden sınırsız fon alan bu kulüpleri durdurmaya davet ediyorum. Eğer kendi parasıyla yatırım yapmak isterse ya da PSG'nin yüzde 20'sine sahip olan Arctos fonundan para yatırmak isterse sorun yok. O zaman diğer Fransız kulüpleriyle, Monaco, Marsilya, Nice, Lyon ve benzerleriyle eşit şartlarda rekabet edebilir. Ve bu daha sağlıklı olur. Çünkü birçok takım bu şartlarda PSG'yi yenebilecek. Kusura bakmayın ama Fransa'da neden daha fazla tepki gösterilmediğini anlamıyorum. Bu bir yasa ihlali. Herkes eşit şartlarda olsaydı, belki daha fazla insan Ligue 1'i izlerdi ve PSG her yıl kazanmazdı.



"HERKESİN SATILIK OLDUĞUNU KİM SÖYLEDİ!"



"Herkesin satılık olduğu izlenimine kapılıyoruz. OL'nin en değerli iki varlığı olan Cherki ve Fofana sezonu tamamlayabilecek mi?"



- John Textor: Çocuklar, size bir şey söyleyebilir miyim? Bu tam bir saçmalık! Size verdiğim rakamlara hiç dikkat etmiyorsunuz. DNCG'ye iki saat boyunca mali durumumuz hakkında konuştum ve bu sunumu Youtube'da görebilirsiniz. "Lyon zor durumda" manşetlerini gördünüz ve 'herkes satılık' kestirmesini yaptınız. Ama herkesin satılık olduğunu kim söyledi? Siz söylediniz. Ben genel olarak basından bahsediyorum.



"TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLERE 'DEFOLUN GİDİN' DEDİK"



- John Textor: Planımız hep aynıydı. DNCG açıklamalarından önce satmayı planladığımız oyuncuları satmak. "Herkes satılık" dediğinizde, bir futbol kulübünün nasıl çalıştığını açıklamama izin verin. Bir kulüp bir oyuncuyu satmaya karar verdiğinde, onu kadrodan çıkarmak için satışa çıkarır ama aynı zamanda diğer kulüpler de satmak istemediği oyuncuları almak için onunla temasa geçer. Dolayısıyla bunlar dikkate almamız gereken teklifler, bunları düşünüyoruz ve evet, belki de sonunda satmak istemediğim bir oyuncuyu satacağım. Satmak istediğim oyuncuların yerine daha güçlü oyuncular alabiliyorsam onları satmakla ilgileniyorum. Ve DNCG hakkındaki tüm saçmalıklara rağmen bu değişmedi. Her yerde herkesin satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'den kulüpler benimle iletişime geçip en iyi oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerde bulunuyorlar çünkü çaresiz olduğumuzu düşünüyorlar. Biz de onlara defolup gitmelerini söyledik. Tüm bunlar durumun böyle olmadığını söylemek için. Tüm takımım satılık değil.



"BANA MESAJ ATIP 'PSG'YE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ"



"Yani Cherki ve Fofana sezonu bitirecek mi?"



- John Textor: Cherki iki ya da üç yıldır ayrılmak istiyordu. Bunun DNCG ile bir ilgisi yok! Geçen sene de PSG'ye gitmek istiyordu ve bana bir mesaj göndererek "PSG'ye gitmeyi çok istiyorum" demişti.



Ama Cherki iki ya da üç aydır ilk kez böyle patladı ve takımın kazanmasına yardımcı olma konusunda istikrarlı oldu. Belki de artık sadece sezonu bitirmek istiyordur?



Sezonu bitirmek isteyip istemediğini ona sormalısınız. Rayan'ı seviyorum ve ona sözleşmesini uzatmazsa bizim için oynayamayacağını ya da bizimle antrenman yapamayacağını söyledim. Uzun süreli bir sözleşmesi var çünkü onu takımdan uzak tuttum. Onu soyunma odasında gördüm, onunla şakalaştım ve şöyle dedim: "Bak kontratınla ne kadar iyi oynuyorsun! Daha sonra takıma geri döndü ve işler gerçekten iyi gidiyor. Yani evet, umarım kalmak ister. Ama kimse onu DNCG yüzünden takımdan göndermedi. O da ayrılmak isteyenlerden biriydi. Sonunda sözleşmesini uzattı ve çok iyi oynuyor, bu harika, futbol bu. Fofana'ya gelince, kimse beni onun için aramadı ve ben de kimseyi aramadım. Bütün takım satılık değil. Sorun şu ki 24 oyuncuya ihtiyacımız varken 29 oyuncumuz var. Bu çocuklar aç. Bu seviyedeki oyuncular oynamadıklarında ya da fazla süre alamadıklarında mutlu olmazlar. Bazı oyuncular oynadıkları süreden memnun değiller. Örneğin Maxence Caqueret. Harika bir oyuncuydu. Ama onu satmak zorunda kaldım.



"BENZEMA'YI İSTEDİM, TELEFON AÇTIM"



Karim Benzema'yı OL'de ya da başka bir rolde sahada görme şansımız var mı?



- John Textor: Sanırım geçen yıl (Ocak 2024'te) onu geri getirmeye çalıştığımın farkında. Suudi Arabistan'daki kulübünün başkanıyla telefonda konuştum ve ona Al Ittihad'da mutsuz olduğuna dair söylentileri anlattım. Ama bu çok pahalıya mal olacak. Suudi meblağları astronomik. Ama yaşı ne olursa olsun sahada hoş karşılanacağını biliyor ve tekerlekli sandalyede bile yeteneklerini sergileyebilir! O ailenin önemli bir üyesi ve saha dışında da hoş karşılanacaktır. Aynı şey Juninho için de geçerli, hala harika görünüyor! Hala bize ceza sahası dışından serbest vuruşlar kazandırabilir. Bu adamların hepsine kapımız açık.