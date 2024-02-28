Lyon penaltılara giden maçta turladı

Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Lyon konuk ettiği Strasbourg'u penaltılara giden maçta 4-3 mağlup etti.
Lyon'da Maxence Caqueret, Gift Orban, Ainsley Maitland-Niles ve Rayan Cherki penaltıları gole çevirirken, Strasbourg'da Thomas Delaine ve Lucas Perrin penaltılardan yararlanamadı.
Lyon'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
Lyon'da Maxence Caqueret, Gift Orban, Ainsley Maitland-Niles ve Rayan Cherki penaltıları gole çevirirken, Strasbourg'da Thomas Delaine ve Lucas Perrin penaltılardan yararlanamadı.
Lyon'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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