Lyon penaltılara giden maçta turladı

Fransa Kupası karşılaşmasında Lyon ağırladığı Strasbourg'u penaltılar sonucunda mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lyon penaltılara giden maçta turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2024 01:07
Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Lyon konuk ettiği Strasbourg'u penaltılara giden maçta 4-3 mağlup etti.

Lyon'da Maxence Caqueret, Gift Orban, Ainsley Maitland-Niles ve Rayan Cherki penaltıları gole çevirirken, Strasbourg'da Thomas Delaine ve Lucas Perrin penaltılardan yararlanamadı.

Lyon'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery