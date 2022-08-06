Lyon evinde hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in açılış maçında Olympique Lyon, sahasında Ajaccio'yu konuk etti.



Groupama Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti.



Mücadelenin 12. dakikasında Tete'nin golüyle Lyon öne geçerklen 22'te Lacazette, takımına golle dönmüş oldu ve farkı ikiye çıkardı. 27. dakikada Lyon kalecisi Anthony Lopes kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve penaltıya sebebiyet verdi. 31. dakikada penaltıdan Mangani farkı bire indirdi. 45+4'te Ajaccio'dan Hamouma ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve iki takım da 10'ar kişi kaldı.



İkinci yarıda her iki takım da golle buluşamazken Lyon ilk yarıda attığı gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.





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