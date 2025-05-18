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Lyon'da Rayan Cherki'den ayrılık kararı!

Lyon'un genç yıldızı Rayan Cherki, Angers galibiyetinin ardından yaptığı açıklamayla bu yaz takım ayrılacağını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırım" sözleriyle veda etti.

calendar 18 Mayıs 2025 01:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lyon'da Rayan Cherki'den ayrılık kararı!
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Ligue 1'de sezonun son haftasında Lyon, sahasında Angers'i 2-0 mağlup ederek ligi 6. sırada tamamladı.

Maç sonrası karma alanda basın mensuplarına konuşan Rayan Cherki, bu yaz kulüpten ayrılacağını açıkladı.

"Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırım" diyen Cherki, "Hocama, teknik ekibe, başkana, takım arkadaşlarıma ve kulüpteki tüm insanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BU SEZON CHERKI

Bu sezon Lyon formasıyla 44 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 20 asistlik katkı verdi.

LYON ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Lyon altyapısından yetişen ve uzun süredir Avrupa devlerinin takibinde olan Fransız yıldızın, kulübü ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.


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