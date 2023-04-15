Lyon 3 puanı son dakikalarda aldı

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında son haftaların formda ekibi Olympique Lyon, deplasmanda Toulouse'a konuk oldu.
Municipal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lyon 2-1 kazanarak çıkışını sürdürdü.
34. dakikada Lacazette'in penaltısıyla öne geçen Lyon'a Aboukhlal 37'de yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Lyon, 88. dakikada Costa'nın kendi kalesine attığı golle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla Lyon üst üste 3. galibiyetini alarak 50 puana yükseldi. Toulouse ise 38 puanda kaldı.
Municipal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lyon 2-1 kazanarak çıkışını sürdürdü.
34. dakikada Lacazette'in penaltısıyla öne geçen Lyon'a Aboukhlal 37'de yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Lyon, 88. dakikada Costa'nın kendi kalesine attığı golle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla Lyon üst üste 3. galibiyetini alarak 50 puana yükseldi. Toulouse ise 38 puanda kaldı.
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