Luyindama için "İmzalayalım" kararı

Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa, Luyindama için zemin yokluyor. Transferde yaşanan gelişmeler burada...

Haber; Türkiye
Luyindama için 'İmzalayalım' kararı
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30 Nisan 2020 12:41
Geçen sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan Christian Luyindama, kısa sürede Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasına girmişti. Sezon başında S. Liege Kulübü'ne 5 milyon avro ödenerek bonservisi de alındı.

2022'ye kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun da yıllık ücreti bir milyon 50 bin avroydu. Ancak Luyindama şanssız bir sakatlık yaşadı. Millî takımda sol çapraz bağları koptu ve ameliyat oldu. Demokratik Kongolu oyuncunun 7-8 aydan önce sahalara dönüşü tahmin edilmiyordu ama o, geçen hafta idmanlara başladı.

SÖZLEŞME UZATALIM

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in defansın bel kemiği olarak gördüğü Luyindama, ciddi sakatlığına rağmen İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti.

Üstün fiziği, başarılı performansı ve düşük maliyeti sebebiyle Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa, 26 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine ekledi. Ancak ne Fatih Terim ne de yönetim oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Hatta yönetimin Luyindama ile sözleşme uzatmak istediği ve sezon başında masaya oturmayı planladığı belirtiliyor.

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