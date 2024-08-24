Lukaku'nun Napoli'deki maaşı belli oldu

Napoli'ye transfer olmaya hazırlanan Romelu Lukaku yıllık 8 milyon euro kazanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lukaku'nun Napoli'deki maaşı belli oldu
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24 Ağustos 2024 16:26
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 16:30
Chelseali futbolcu Romelu Lukaku, Napoli'ye transfer olmaya hazırlanırken İtalyan ekibinde kazanacağı maaş da belli oldu.

Di Marzio'nun haberine göre; Belçikalı futbolcu, Napoli'de yıllık 8 milyon euro maaş kazanacak.

BONSERVİSİ 45 MİLYON EURO

Napoli, ayrıca Lukaku Chelsea'ye bonuslarla dahil 45 milyon euro bonservis ödeyecek. Belçikalı golcü, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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