Lukaku'nun Napoli'deki maaşı belli oldu

Chelseali futbolcu Romelu Lukaku, Napoli'ye transfer olmaya hazırlanırken İtalyan ekibinde kazanacağı maaş da belli oldu.



Di Marzio'nun haberine göre; Belçikalı futbolcu, Napoli'de yıllık 8 milyon euro maaş kazanacak.



BONSERVİSİ 45 MİLYON EURO



Napoli, ayrıca Lukaku Chelsea'ye bonuslarla dahil 45 milyon euro bonservis ödeyecek. Belçikalı golcü, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Lukaku, İtalyan ekibinde 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU