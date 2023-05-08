Luka Modric, Real Madrid'de kalıyor

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kulübüyle sözleşme yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luka Modric, Real Madrid'de kalıyor
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08 Mayıs 2023 17:41
Son güncelleme 08 Mayıs 2023 17:42
Real Madrid'de forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in geleceği belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Modric ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, sözleşme evraklarının hazır tutulduğu ve birkaç gün içerisinde resmi imzaların atılmasının beklendiği belirtildi.

37 yaşındaki Luka Modric, 10. sezonunu geçirdiği Real Madrid formasıyla çıktığı 481 resmi maçta 37 gol 77 asist kaydetti.

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