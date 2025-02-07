Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic, sakatlık sonrası dönüşünü Pazartesi günü Utah Jazz'e karşı oynanacak iç saha maçında yapmayı hedefliyor.



Noel Günü'nden bu yana baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Doncic, Cumartesi günü Indiana Pacers maçında oynayabilirdi, ancak Lakers koçu JJ Redick, geri dönüş tarihinin büyük olasılıkla Pazartesi olacağını söyledi.



Doncic, Çarşamba günü Lakers antrenmanı sonrası 5'e 5 bir maçta yer aldı. Redick, antrenman sonrası şu açıklamayı yaptı:



"Her şey yolunda gitti. İlk maçı büyük ihtimalle Pazartesi olacak. Ancak kesin bir karar verilmiş değil."



Lakers teknik ekibi, Doncic'in geri dönüşü konusunda acele etmeyeceklerini ve oyuncunun kendisini tamamen hazır hissetmesini beklediklerini belirtti.



