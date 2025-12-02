02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-018'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Luka Doncic: "NBA'i çok fazla izlemiyorum"

Los Angeles Lakers'ın Phoenix Suns karşısında aldığı mağlubiyetle sona eren yedi maçlık galibiyet serisinin ardından Luka Doncic, Toronto Raptors maçı öncesi kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Takımın en skorer ismi olmasına rağmen yüksek top kaybı nedeniyle mağlubiyette payı olduğunu söyleyen Dončić, saha dışındaki zamanlarında NBA'i pek takip etmediğini itiraf etti.

Raptors ile oynanacak mücadele öncesi yorum yapması istenen Dončić,
"Dürüst olmak gerekirse NBA'i çok fazla izlemiyorum, üzgünüm," sözleriyle başladı.


Dončić, Raptors'ın derecesi, koçu ve oyun tarzı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek,
"Nasıl bir dereceye sahip olduklarını biliyorum, nasıl bir koçları olduğunu biliyorum. Koçlarını seviyorum ve onları fiziksel bir basketbol oynamaya zorladığını biliyorum," dedi.

Yıldız oyuncu, genel anlamda NBA maçlarını çok takip etmese de Darko Rajaković'in Toronto'da yaptıklarının farkında olduğunu vurguladı.

