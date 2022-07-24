Luiz Gustavo, Arabistan'a gitti

BONSERVİS ÖDENMEYECEK









Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı.Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncuya transfer sürecini tamamlaması için izin verildiği belirtildi."Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."All Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.Fenerbahçe, 35 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.