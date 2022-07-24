Luiz Gustavo, Arabistan'a gitti

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar resmen ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncuya transfer sürecini tamamlaması için izin verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
All Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe, 35 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncuya transfer sürecini tamamlaması için izin verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
All Nassr da tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe, 35 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.