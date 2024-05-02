Luis Enrique: "Kaybedecek bir şeyimiz yok"

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, Borussia Dortmund maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Luis Enrique: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok'
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02 Mayıs 2024 00:40
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Borussia Dortmund'a mağlup olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique açıklamalarda bulundu.

"KAYBEDECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Eşleşmenin ikinci ayağında daha güçlü olacaklarını söyleyen Luis Enrique, "Bu futbol. Çoğu zaman harikadır. Diğer zamanlarda bu şekilde olur. Daha iyi durumda olmayı tercih ederdik. Kolay olmayacağını biliyorduk. Soyunma odası biraz etkilendi. Paris'te çok güçlü olacağız ve kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Ousmane Dembele'nin maç içindeki konumu hakkında da konuşan Luis Enrique şu sözlerle devam etti:

"Ousmane'nin savunma şekliyle Emre Can'a karşı savunma yapabileceğini biliyorduk. Arkada biraz derinlik olsun ve Füllkrug'u bloke edelim istedik."

Son olarak sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Hernandez için de konuşan Luis Enrique şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Lucas Hernandez'den bir haber alamadım. Pek olumlu görünmüyor. Ancak doktorların durumu analiz etmesini bekleyeceğiz."

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