Luis Diaz'dan Bayern Münih'e 'evet'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Paris Saint Germain maçında ayak bileği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Jamal Musiala'nın sakatlığının ardından Bayern Münih'te kanat transferi için çalışmalar hızlandı.Alman devi bu bölgeye yapılacak transfer için daha önce Athletic Bilbao'dan Nico Williams ve PSG'den Bradley Barcola ile ilgilenmişti. Williams, Athletic Bilbao ile kontratını 10 yıl uzatıp takımda kalırken Barcola'nın ayrılığına da izin çıkmadı.Bild'de yer alan habere göre; bu gelişmelerin ardından Bayern Münih listesindeki diğer alternatiflere yöneldi. Liverpool'un yıldızı Luis Diaz, Bayern Münih'e transfer olmaya istekli ve gelen teklife 'evet' dedi.Diaz'la yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Liverpool'la henüz herhangi bir konuşmanın yapılmadığı belirtildi.Porto'dan 30 Ocak 2022'de 54 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki Diaz, Liverpool formasıyla çıktığı 103 Premier Lig maçında 29 gol atıp 18 asist yaptı.