Ludogorets, Celta Vigo'yu Stanic ile yıktı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Ludogorets Razgrad ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets 3-1'lik skorla kazandı.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 11 ve 62. dakikada penaltılardan, 49. dakikada Petar Stanic kaydetti.
Celta'nın tek golü 70. dakikada Pablo Duran'dan geldi.
Bu sonucun ardından Celta Vigo 9 puanda kaldı. Ludogorets ise puanını 6'ya yükseltti.
Ludogorets, gelecek hafta PAOK'u ağırlayacak. Celta Vigo ise Bologna ile evinde karşılaşacak.
