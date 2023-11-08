Lucescu'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

İsmi Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu samimi açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, sağlıklı olduğunu ve hala takım çalıştırabilecek durumda olduğunu söyledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Lucescu'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
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08 Kasım 2023 08:57
Son güncelleme 08 Kasım 2023 09:04
Beşiktaş'ta yapılacak seçimin ardından yeni gelecek hocanın kim olacağı merakla beklenirken, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından ayrılan Mircea Lucescu, kariyeri ilgili konuştu.

78 yaşındaki çalıştırıcı "Emekli olma hikayesi nereden çıktı? Kulüp tarafından nasıl yorumlandı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman söylemedim. Sadece takımdan ayrılıyorum. Hala Ukrayna'dayım. Bir iki gün sonra eve döneceğim. Şimdilik ne yapacağımı düşünüyorum. Şu anda fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Sağlığım çalışmama izin veriyor" dedi.

Tecrübeli teknik adam Lucescu'nun Beşiktaş ve Roma'dan arandığı da öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Dinamo Kiev'in başında bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Lucescu, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 1.27 puan ortalaması yakaladı. 



 

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