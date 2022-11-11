Lucas Torreira, menajeri ile yolları ayırdı!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulübü haber vermeden şikayet eden menajeriyle yollarını ayırdı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira, menajeri ile yolları ayırdı!
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11 Kasım 2022 09:03
Galatasaray'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri ile çalışmayı bıraktı.

Uruguaylı futbolcunun alacakları ile ilgili olarak FIFA'ya yapılan başvuru konusunda bilgisinin olmadığı ve kendisinden habersiz bu girişimde bulunduğu için menajerini kovduğu öğrenildi. 

 
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