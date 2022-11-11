Lucas Torreira, menajeri ile yolları ayırdı!

Galatasaray'ın Arsenal'dan kadrosuna kattığı Lucas Torreira'dan flaş bir hamle geldi.Galatasaray'da Lucas Torreira alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri ile çalışmayı bıraktı.Uruguaylı futbolcunun alacakları ile ilgili olarak FIFA'ya yapılan başvuru konusunda bilgisinin olmadığı ve kendisinden habersiz bu girişimde bulunduğu için menajerini kovduğu öğrenildi.