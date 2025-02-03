Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, cezalı duruma düştü.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında sarı kart gören Lucas Torreira, sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı Kasımpaşa maçı dışında tüm lig maçlarında forma giydi ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.
Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında sarı kart gören Lucas Torreira, sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı Kasımpaşa maçı dışında tüm lig maçlarında forma giydi ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.