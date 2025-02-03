Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Galatasaraylı Lucas Torreira, Gaziantep karşısında sarı kart gördü ve Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira cezalı duruma düştü
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03 Şubat 2025 20:41
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, cezalı duruma düştü.

Gaziantep mücadelesinin 35. dakikasında sarı kart gören Lucas Torreira, sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı Kasımpaşa maçı dışında tüm lig maçlarında forma giydi ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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