Luca Banchi: 'Kalitemizden yararlanmalıyız'

THY EuroLeague'in 21. haftasında salı günü Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, çift maç haftasından iyi şekilde dönmek için kadro kalitesinden yararlanmaya çalışacaklarını söyledi.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalyan çalıştırıcı, çift maç haftasında zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını belirtti.



Deplasmanda zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini vurgulayan Banchi, şunları kaydetti:



"Zorlu maçların ilki Paris Basketbol ile. Rakibimiz, bizim sıralamada yarıştığımız takımlardan biri. Önceki maçtan edindiğimiz tecrübeden sonra takımımızın, böylesine yetenekli bir takımı yenmek için duyduğu konsantrasyon ve çaba seviyesinin daha fazla farkında olmasını istiyoruz. Adım adım ilerleyelim ve bu uzun yolculuktan mümkün olan en iyi şekilde dönebilmek için kalitemizden ve kadromuzdan yararlanmaya çalışalım."



"ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"



Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier de rakiplerinin hızlı oynayan tehlikeli bir takım olduğunu dile getirdi.



Oyunun temposunu kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Poirier, "Maksimum seviyede mücadele etmeliyiz. Ribauntları ve rakip skorerleri kontrol etmeliyiz. Ayrıca TJ Shorts üzerinden oynadıkları perdeleme ve devrilmeleri savunmalıyız ki bence maçın anahtarı bu savunma olacak. Mücadeleyi hiç bırakmamalı ve maçı kazanmak için elimizden geleni ortaya koymalıyız. Form olarak daha iyiye gidiyoruz. Bence bu hafta, tekrar kazanma mantalitesine geri dönmemiz için önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.



