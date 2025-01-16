Lorenzo Pellegrini'den Galatasaray kararı

Galatasaray, İtalya Serie A kulübü Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini için girişimlerine başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Lorenzo Pellegrini'den Galatasaray kararı
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16 Ocak 2025 08:28
Trendol Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Aslan, İtalya Serie A kulübü Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini için girişimlerine başladı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Pellegrini, Roma'yla sözleşme yenilemek istese de somut bir gelişme yaşanmamasının ardından İtalyan futbolcu transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Kendisine talip olan takımlar arasında Galatasaray'ı öne çıkaran İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı kulüp ile Roma arasında bir anlaşma yapılması durumunda Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

4 GOLE KATKI

Roma'da bu sezon 21 maçta süre bulan Pellegrini, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Pellegrini'nin Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



 
 

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