Londra'da derbi zamanı; Chelsea - Tottenham

Premier Lig'de Londra'nın iki köklü kulübü Chelsea ile Tottenham karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Londra'da derbi zamanı; Chelsea - Tottenham
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03 Nisan 2025 11:16
Son güncelleme 03 Nisan 2025 12:21
Premier Lig'de haftanın kapanışı Londra'da yaşanacak. Batı Londra ekibi Chelsea ile Kuzey Londra ekibi Tottenham'ı karşı karşıya getirecek derbide takımlar 3 puan için çarpışacak.

Chelsea'nin mabedi Stamford Bridge'de oynanacak maç, TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele beINSports 3'ten naklen yayınlanacak.

Rekabette Chelsea'nin üstünlüğü göze çarpıyor

Chelsea, Tottenham'a karşı çıktığı son 9 maçın 7'sinden zaferle ayrıldı. Tottenham bu maçlardan birini kazanabilirken bir maç da beraberlikle sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Chelsea, deplasmanda 4-3 kazanmıştı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmenin peşinde

En son 2022-2023 sezonunda Avrupa'nın dev organizasyonunda boy gösteren maviler, ligi ilk 4 sırada tamamlamanın peşinde. Enzo Maresca'nın öğrencileri, 30.haftaya 49 puanla 4'üncü sırada girdi.

Tottenham için ana hedef Avrupa kupası

Sezona iyi başlasa da yaşanan sakatlıklarla beklenenden uzak bir görüntü çizen Tottenham, ligde 34 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Postecoglou'nun takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdırırken bu kupayı kazanarak Şampiyon Ligi biletini elde etmeyi planlıyor.

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