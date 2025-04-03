Premier Lig'de haftanın kapanışı Londra'da yaşanacak. Batı Londra ekibi Chelsea ile Kuzey Londra ekibi Tottenham'ı karşı karşıya getirecek derbide takımlar 3 puan için çarpışacak.



Chelsea'nin mabedi Stamford Bridge'de oynanacak maç, TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele beINSports 3'ten naklen yayınlanacak.



Rekabette Chelsea'nin üstünlüğü göze çarpıyor



Chelsea, Tottenham'a karşı çıktığı son 9 maçın 7'sinden zaferle ayrıldı. Tottenham bu maçlardan birini kazanabilirken bir maç da beraberlikle sonuçlandı.



Ligin ilk yarısında oynanan maçı Chelsea, deplasmanda 4-3 kazanmıştı.



Chelsea, Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmenin peşinde



En son 2022-2023 sezonunda Avrupa'nın dev organizasyonunda boy gösteren maviler, ligi ilk 4 sırada tamamlamanın peşinde. Enzo Maresca'nın öğrencileri, 30.haftaya 49 puanla 4'üncü sırada girdi.



Tottenham için ana hedef Avrupa kupası



Sezona iyi başlasa da yaşanan sakatlıklarla beklenenden uzak bir görüntü çizen Tottenham, ligde 34 puanla 14'üncü sırada yer alıyor. Postecoglou'nun takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdırırken bu kupayı kazanarak Şampiyon Ligi biletini elde etmeyi planlıyor.



