Loic Remy: 'Milli aradan sonra tam olarak hazırım'

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da transferin en flaş ismi Loic Remy'ydi. Uzun uğraşlar sonucunda devlerin listesinde yer alan oyuncuyu kadroya katmaya başaran Karadeniz ekibi, ilk 4 haftada dünyaca ünlü yıldızın adaptasyon sürecinin geçmesini bekledi. Bu süreci tek golle geçiren Remy, milli arada tam olarak hazır hale gelecek. Çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Remy, "Milli aradan sonra tam olarak hazır bir şekilde sahaya çıkacağım. Burada çok iyi karşılandım ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.



Çok çalışıyorum'



Rize'de çok mutlu olduğunu belirten Remy, "Çok sıcak ve güzel bir şehirdeyim. Ayrıca son derece profesyonel bir kulüp. Beklentilerin farkındayım. Buna cevap verebilmek için çok çalışmam gerekiyor. Ben de şu anda bunu yapıyorum. Aramıza katılan yeni arkadaşlarla birlikte Rizespor'u kısa sürede hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.



