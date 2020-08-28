Loic Remy: 'Fenerbahçe ile görüştük'

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi kadrosunu dünyaca ünlü Fransız golcü Loicy Remy ile güçlendirdi.Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal imza töreninde "Loic Remy'nin ailesiyle Rize'de mis gibi bir hayatı olacak. Burada çok başarılı olacak. Biz iyi bir kulübüz. Başarılı olacağız. 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah 3 yıl burada kalacak." dedi.Fransız golcü Remy, ilk olarak "Rize'de olduğum için çok mutluyum. Büyük bir karar aldım. Burada bir sürü insan imza atmamı bekliyordu. Pek çok kulüp benimle görüştü ve iyi kontratlar sundular. Tercihim Rizespor oldu. Bu projeye inanıyorum ve güveniyorum." açıklamasını yaptı.33 yaşındaki golcü futbolcu "Geçen sene kulüp şanssızlık yaşamış olabilir. Bu beni daha da motive edecek. Rizespor'un sportif direktörü ile birkaç gün önce görüştüm ve çok güzel şeyler söyledi. Burada bildiklerimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Rizespor bu sene çok farklı işlere imza atacak. 33 yaşındayım ama çok iyi hissediyorum, Süper Lig'de fark yaratacağım." diye konuştu.Son takımı Lille ile Çaykur Rizespor'u benzeten Remy, "Lille de birkaç sene önce Rizespor gibi sıkıntılı günler geçiriyordu. Ancak yaptığımız çalışma ve oyunla çok iyi işler yaptık. Çalışmanın neler yapabileceğini gösterdik." dedi.Lille'den Yuauf Yazıcı ve Zeki Çelik ile konuştuğunu söyleyen Loic Remy "Lille'den arkadaşlarım Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Rize ile ilgili bana güzel şeyler anlattı. Rizespor'un bu sene iyi yerde olacağını söylediler. Başka bir kulüple görüşüyordum ama Rize'yi seçtim" açıklamasını yaptı.Fenerbahçe ile de görüştüğünü söyleyen Remy, "Fenerbahçe ile görüştük. Sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüple temasımız oldu. Sadece Türkiye'den değil, birçok ülkeden takımlarla görüştük. Türk halkı çok heyecanlı, çok istekli. Bu da kararımı etkiledi." diye konuştu.Kariyerine ülkesinin Olympique Lyon takımında başlayan Loic Remy, sırasıyla Lens, Nice, Olympique Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille takımlarında forma giydi.