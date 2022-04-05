Liverpool, ilk maçta istediğini aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool deplasmanda Benfica'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, ilk maçta istediğini aldı!
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05 Nisan 2022 23:55
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Benfica deplasmanına konuk oldu.

Estadio da Luz'da oynanan karşılaşmayı İngiliz ekibi 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ibrahima Konate, 34. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Luis Diaz kaydetti. Ev sahibi Benfica'nın golü ise 49. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Nisan'da Anfield Road'da oynanacak.



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