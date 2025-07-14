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Liverpool'dan Mateta hamlesi!

Liverpool, Crystal Palace'ın Fransız santrforu Jean Philippe Mateta ile ilgileniyor.

calendar 14 Temmuz 2025 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Mateta hamlesi!
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Premier Lig devi Liverpool, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; Merseyside ekibinin yetkilileri, 27 yaşındaki golcünün temsilcileriyle Paris'te bir görüşme gerçekleştirdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Crystal Palace formasıyla 46 maça çıkan Fransız golcü, 17 gol 4 asistlik performans sergiledi.

 

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