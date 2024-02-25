Liverpool, Chelsea'yi 118'de yıktı; kupayı kazandı

Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi Virgil van Dijk'ın 118'inci dakikada gelen golüyle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool, Chelsea'yi 118'de yıktı; kupayı kazandı
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25 Şubat 2024 20:42
Son güncelleme 25 Şubat 2024 21:06
İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı uzatma anlarında gelen golle Liverpool 1-0 kazandı.

Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi. Bu süre içerisinde her iki takımın 1'er golü VAR'dan döndü.

Liverpool'a kupayı getiren golü 118. dakikada deneyimli kaptanı Virgil van Dijk kaydetti.

İKİ GOL OFSAYTA TAKILDI

Chelsea'nin 33. dakikada Sterling ile, Liverpool'un ise 60. dakikada Van Dijk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

KIRMIZI KART İTİRAZLARI

Chelsea'de Caicedo'nun 25. dakikada orta alanda yaptığı sert müdahalenin ardından Gravenberch, acı içinde yerde kaldı. Hollandalı oyuncu oyuna devam edemedi. Onun yerine Joe Gomez girdi. Liverpoollu futbolcular bu pozisyonda kırmızı kart beklese de hakem oralı olmadı.

LIVERPOOL'DAN FAZLA KAZANAN YOK

2022 yılında yine Chelsea'yi devirerek kupaya uzanan Liverpool bu finalde de Chelsea'yi yenerek toplamda 10. kez bu kupayı kazandı ve Lig Kupası'nı en çok kazanan takım olma unvanını korudu.

CHELSEA TERSTEN REKOR KIRDI

Liverpool, 10. kez kupaya uzanırken mağlup olan Chelsea ise bir rekora imza attı. Chelsea, İngiltere kupalarında oynadığı son 6 final maçında mağlup oldu.

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