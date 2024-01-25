Liverpool beraberliğe rağmen turu atladı

İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.
Liverpool'un golünü 11. dakikada Luis Diaz, Fulham'ın golünü 76. dakikada Issa Diop kaydetti.
İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Liverpool bu sonuçla finale yükseldi.
Liverpool finalde, Middlesbrough'u eleyen Chelsea ile karşılaşacak.
Liverpool'un golünü 11. dakikada Luis Diaz, Fulham'ın golünü 76. dakikada Issa Diop kaydetti.
İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Liverpool bu sonuçla finale yükseldi.
Liverpool finalde, Middlesbrough'u eleyen Chelsea ile karşılaşacak.