Liverpool beraberliğe rağmen turu atladı

İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool beraberliğe rağmen turu atladı
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25 Ocak 2024 00:55
İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında Liverpool deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Liverpool'un golünü 11. dakikada Luis Diaz, Fulham'ın golünü 76. dakikada Issa Diop kaydetti.

İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Liverpool bu sonuçla finale yükseldi.

Liverpool finalde, Middlesbrough'u eleyen Chelsea ile karşılaşacak.

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