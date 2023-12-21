İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Liverpool, sahasında West Ham United'ı ağırladı. Anfield'daki maçı Liverpool 5-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Dominik Szoboszlai, 56 ve 84. dakikalarda Curtis Jones, 71. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Muhammed Salah attı. West Ham United'ın tek golü 77. dakikada Jarrod Bowen'den geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. West Ham United turnuvaya veda etti.
Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Dominik Szoboszlai, 56 ve 84. dakikalarda Curtis Jones, 71. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Muhammed Salah attı. West Ham United'ın tek golü 77. dakikada Jarrod Bowen'den geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. West Ham United turnuvaya veda etti.
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