İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Muhammed Salah, 50. dakikada Fabinho ve 90+2. dakikada Sadio Mane attı.
Liverpool'un 18 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliott'un ayağı Pascal Struijk'in müdahalesiyle kırıldı. Struijk, bu hamle sonrası kırmızı kart gördü.
Leeds'e karşı yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Liverpool, ligde puanını 10'a yükseltti. Evindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Leeds, 2 puanda kaldı.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaştıktan sonra sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Leeds ise Newcastle deplasmanına gidecek.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Muhammed Salah, 50. dakikada Fabinho ve 90+2. dakikada Sadio Mane attı.
Liverpool'un 18 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliott'un ayağı Pascal Struijk'in müdahalesiyle kırıldı. Struijk, bu hamle sonrası kırmızı kart gördü.
Leeds'e karşı yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Liverpool, ligde puanını 10'a yükseltti. Evindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Leeds, 2 puanda kaldı.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaştıktan sonra sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Leeds ise Newcastle deplasmanına gidecek.
⚽20' Salah
⚽50' Fabinho
🔴60' Strujik
⚽90' Mane
📈Liverpool, Leeds'i Elland Road'da 3-0 mağlup etti.
📉Leeds'in Elland Road'daki 7 maçlık namağlup serisi sona erdi. pic.twitter.com/6Af5kjW0EM
— Sporx (@sporx) September 12, 2021