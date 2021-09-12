⚽20' Salah

⚽50' Fabinho

🔴60' Strujik

⚽90' Mane



📈Liverpool, Leeds'i Elland Road'da 3-0 mağlup etti.



📉Leeds'in Elland Road'daki 7 maçlık namağlup serisi sona erdi. pic.twitter.com/6Af5kjW0EM



— Sporx (@sporx) September 12, 2021

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Muhammed Salah, 50. dakikada Fabinho ve 90+2. dakikada Sadio Mane attı.Liverpool'un 18 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliott'un ayağı Pascal Struijk'in müdahalesiyle kırıldı. Struijk, bu hamle sonrası kırmızı kart gördü.Leeds'e karşı yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Liverpool, ligde puanını 10'a yükseltti. Evindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Leeds, 2 puanda kaldı.Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaştıktan sonra sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Leeds ise Newcastle deplasmanına gidecek.