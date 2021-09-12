Liverpool 3 puanı aldı, genç yeteneği kaybetti

Liverpool, Leeds'i Elland Road'da 3-0 mağlup etti ancak genç yıldızı Elliott'ın ayağı kırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool 3 puanı aldı, genç yeteneği kaybetti
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12 Eylül 2021 20:34
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Leeds United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Muhammed Salah, 50. dakikada Fabinho ve 90+2. dakikada Sadio Mane attı.

Liverpool'un 18 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliott'un ayağı Pascal Struijk'in müdahalesiyle kırıldı. Struijk, bu hamle sonrası kırmızı kart gördü.

Leeds'e karşı yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Liverpool, ligde puanını 10'a yükseltti. Evindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Leeds, 2 puanda kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile karşılaştıktan sonra sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Leeds ise Newcastle deplasmanına gidecek.


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