13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

Liverpool, 18'lik genç yeteneği alıyor: 35 milyon Euro!

Liverpool, Parma'dan 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'yi 35 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

Yaz transfer dönemine damga vuran Liverpool, bu seferde stopere yeni bir takviye yaptı.

35 MİLYON EURO BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Parma'da foram giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'yi 35 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 maça çıkan 1.96 boyundaki genç stoper, 1 gol kaydetti.
  • KL
