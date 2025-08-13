Liverpool, 18'lik genç yeteneği alıyor: 35 milyon Euro!

Yaz transfer dönemine damga vuran Liverpool, bu seferde stopere yeni bir takviye yaptı.
35 MİLYON EURO BONSERVİS
Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Parma'da foram giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'yi 35 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 18 maça çıkan 1.96 boyundaki genç stoper, 1 gol kaydetti.
