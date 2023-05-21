Livakovic tamam, sıra kulübünde

Fenerbahçe'de yabancı kaleci transferi dönemi yeniden açılıyor. Son 20 senede sadece kısa dönemlerde iki yabancı eldivene, Fabiano ve Kameni'ye şans veren sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi önemli bir ismi renklerine katmaya çalışıyor. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla son Dünya Kupası'nda ses getiren, penaltılardaki başarısıyla hatırlanan Dominik Livakovic'e resmi teklif yapıldı.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. 28 yaşındaki kaleci, 1.5 milyon euro'dan dört yıllık kontrata 'evet' dedi. Dinamo Zagreb ise Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifini yeterli bulmayıp oyuncunun serbest kalma bedeli olan 10 milyon euro'yu istedi. Taraftar arasında bu hafta da bir görüşme olacak.
Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 3 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 11 kez kalesini gole kapattı ve toplamda 26 gol yedi.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. 28 yaşındaki kaleci, 1.5 milyon euro'dan dört yıllık kontrata 'evet' dedi. Dinamo Zagreb ise Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifini yeterli bulmayıp oyuncunun serbest kalma bedeli olan 10 milyon euro'yu istedi. Taraftar arasında bu hafta da bir görüşme olacak.
Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 3 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 11 kez kalesini gole kapattı ve toplamda 26 gol yedi.