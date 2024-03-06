Lisbon ve Atalanta ilk maçta avantajı alamadı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, evinde ağırladığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lisbon ve Atalanta ilk maçta avantajı alamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2024 22:38
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting ile Atalanta karşı karşıya geldi. Jose Alvalade'de oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Lisbon, 17. dakikada Paulinho'nun golüyle öne geçerken, Atalanta bu gole 39. dakikada Gianluca Scamacca ile cevap verdi. 

Karşılaşmanın 87. dakikasında Atalanta'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. 

Bu maçın rövanşı 14 Mart tarihinde Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery