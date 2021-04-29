Lionel Messi, 12 yıllık yeni sözleşmeyi imzalamayı kabul etti

Geçen yaz Barcelona'dan ayrılmak istediğini açıklayan ve büyük bir kriz yaratan Lionel Messi, yeni başkan Laporta ile birlikte bu düşüncesinden vazgeçmiş gibi gözüküyor.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız, başkan Laporta ile sözleşme konusunuda bir yemekte görüştü ve takımda kalmak istediğini bildirdi.



REKABETÇİ BİR TAKIM İSTİYOR



PSG'nin yüksek bedelli bir sözleşme hazırladığı Lionel Messi'nin, Barcelona'da mutlu olduğunu ancak rekabetçi bir takım yapılmasını talep ettiği ifade edildi.



Bu bağlamda Barcelona'nın yaz aylarında transfer piyasasına giriş yapacağı ve Dortmund'un parlak yıldızı Erling Haaland için şartlarını zorlayacağı da belirtildi.



2 YIL SÖZLEŞME + 10 YIL BAĞLILIK KONTRATI



33 yaşındaki süper yıldızın babasının Laporta ile yaptığı görüşmede 2 yıllık yenilemenin gündeme geldiği ve sonrasında da kulüpte uzun yıllar kalmasını sağlayacak bir bağlılık sözleşmesi imzalanacağı kaydedildi.



Messi'nin, Barcelona'nın ekonomik durumunu da göz önüne alarak, ilk yıldaki gelirinde yarı yarıya indirim yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.



