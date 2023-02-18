Lincoln Henrique ve eşinden özel ziyaret

Deprem felaketi sonrası yardım için harekete geçen ilk isimlerden biri Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller, depremde evlerini kaybeden çocuklu bir aileyi İstanbul'da otelde ağırlayacaklarını açıklamıştı. Sambacı ve eşi son olarak depremzede bir aileyi ziyaret etti.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lincoln, "Zor günlerin üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelebiliriz. Özellikle biz futbolculara çok büyük görev düşüyor. Bugün depremzede bir ailemizi ziyaret edip, yanlarında olduk. Ailece bölgeye maddi-manevi destek vermeye devam edeceğiz" diye yazdı.





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