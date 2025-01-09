🔔Bragantino ile kiralık sözleşmesi sona eren Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü.



İşte Lincoln'ün Instagram paylaşımı; pic.twitter.com/a0Ty6ZWuMq



— Sporx (@sporx) January 9, 2025

Fenerbahçe'den Bragantino'ya 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, Bragantino'da çıktığı 49 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.



2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.