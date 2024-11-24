Lille, evinde hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 12. hafta maçında Lille, sahasında Rennes'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lille, evinde hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 19:01
Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde Lille, Rennes'i konuk etti. Decathlon Arena'daki maçta ev sahibi ekip Lille mücadeleyi 1-0 kazandı.

Lille galibiyeti getiren tek golü 45'te Edon Zhegrova attı.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 22 yaptı. Rennes, 11 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Montpellier deplasmanına gidecek. Rennes, St, Etienne'yi konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery