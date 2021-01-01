"Lillard takas edilirse, Knicks'e gitmek istiyor" iddiası!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, takas edilmesi durumunda "New York Knicks'e gitmek istediği" iddia edildi.



Lillard takas edilmek istediğine dair hiçbir belirti vermemiş ve düzenli olarak tam tersini ifade etmiş olsa da, rakip takımlar halen yıldız oyuncuyu alma hayalleri kuruyor.



ESPN'den Stephen A. Smith, 'NBA Countdown' programında, Dame'in Portland'dan ayrılması durumunda Knicks'e takas edilmek istediğini iddia etti.



Smith ayrıca, Lillard'ın kampında yıldız oyuncunun Philadelphia 76ers'ı daha çok değerlendirme altına almasını dileyen insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.



Lillard'ın Portland'daki geleceği son birkaç aydır spekülasyon altındaydı. Blazers'ın yıldız ismin etrafında rekabet edebilecek bir takım kuramaması, birçok kişinin bir takasın kaçınılmaz olduğuna inanmasına neden olmuştu. Takımın kısa süre önce basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey'i görevden alması, spekülasyon döngüsünü bir kez daha başlatmış oldu.



