Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Lillard takas edilirse, Knicks'e gitmek istiyor" iddiası!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, takas edilmesi durumunda "New York Knicks'e gitmek istediği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, takas edilmesi durumunda "New York Knicks'e gitmek istediği" iddia edildi.

Lillard takas edilmek istediğine dair hiçbir belirti vermemiş ve düzenli olarak tam tersini ifade etmiş olsa da, rakip takımlar halen yıldız oyuncuyu alma hayalleri kuruyor.

ESPN'den Stephen A. Smith, 'NBA Countdown' programında, Dame'in Portland'dan ayrılması durumunda Knicks'e takas edilmek istediğini iddia etti.

Smith ayrıca, Lillard'ın kampında yıldız oyuncunun Philadelphia 76ers'ı daha çok değerlendirme altına almasını dileyen insanlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Lillard'ın Portland'daki geleceği son birkaç aydır spekülasyon altındaydı. Blazers'ın yıldız ismin etrafında rekabet edebilecek bir takım kuramaması, birçok kişinin bir takasın kaçınılmaz olduğuna inanmasına neden olmuştu. Takımın kısa süre önce basketbol operasyonları başkanı Neil Olshey'i görevden alması, spekülasyon döngüsünü bir kez daha başlatmış oldu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal