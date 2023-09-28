Lillard, Milwaukee'ye gidişiyle ilgili suskunluğunu bozdu!

Milwaukee Bucks'ın yeni yıldızı Damian Lillard, Bucks'a katılması hakkında ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard, Milwaukee'ye gidişiyle ilgili suskunluğunu bozdu!
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28 Eylül 2023 11:57
Milwaukee Bucks'ın yeni yıldızı Damian Lillard, Bucks'a katılması hakkında ilk kez konuştu.

Bucks ekibi Lillard'ı almak için üç takımdan oluşan büyük bir takas düzenleyerek, antrenman kampı öncesinde NBA gündemini sarsan bir hamlede bulundu.

Portland Trail Blazers'tan ayrılma isteğini iki ay önce duyurmuş olan Lillard, ilk ve tek tercihi olarak Miami Heat'i sunmuştu.

Ancak uzun süren spekülasyonlara rağmen Miami'ye beklenen takas gerçekleşmemiş, antrenman kampının başlangıcı öncesinde Trail Blazers şaşırtıcı bir karar vererek Lillard'ı Bucks'a göndermişti.

Lillard bu anlaşmayla ilgili olarak Twitter'da düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

"Sözde hayranlara değil, Trail Blazers taraftarlarına ve gönülden sevdiğim Portland şehrine yakında hitap edeceğim. Ve bunu doğru bir şekilde yapacağım. Takibe devam edin. Hayatımın bir sonraki bölümü için heyecanlıyım!"

Henüz geçtiğimiz yıl Lillard, Giannis Antetokounmpo'nun oyun tarzına olan hayranlığını ve birbirlerini iyi tamamlayacaklarına olan inancını dile getirmişti.

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