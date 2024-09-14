Ligde en tecrübeli transfer Nwakaeme

Süper Lig'de geride kalan transfer döneminde yapılan transferler arasında en tecrübelisi Trabzonspor'a dönen 35 yaşındaki Anthony Nwakaeme oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ligde en tecrübeli transfer Nwakaeme
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14 Eylül 2024 00:52
Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,5 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 158 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,5 olarak gerçekleşti.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 29,7 ile Eyüpspor'un oldu. Bu takımı 28,1 ortalamayla Sivasspor, 28 ortalamayla da Kasımpaşa takip etti.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24,2 ile Göztepe yakaladı. İzmir ekibini 24,7 ortalamayla Başakşehir ve 25,1 ortalamayla Alanyaspor izledi.

Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ve Samsunspor, 82 günlük süreyi transfer yapamadan geçirdi.

En yaşlısı Anthony Nwakaeme

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme oldu.

Bordo-mavili takıma geri dönen 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 158 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ise transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.

Muğla temsilcisi, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi transfer etti.

Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:


Takım

 Transfer sayısı

 Yaş Ortalaması
Eyüpspor

 10

 29,7
Sivasspor

 8

 28,1
Kasımpaşa

 6

 28
Beşiktaş

 8

 27,5
Konyaspor

 16

 27,4
Fenerbahçe

 7

 27,4
Antalyaspor

 10

 26,9
Gaziantep FK

 17

 26,9
Trabzonspor

 13

 26,8
Hatayspor

 7

 25,9
Galatasaray

 6

 25,5
Bodrum FK

 13

 25,3
Çaykur Rizespor

 10

 25,2
Alanyaspor

 8

 25,1
Başakşehir

 6

 24,7
Göztepe

 13

 24,2
 

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