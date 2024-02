Lewis Hamilton: 'Ferrari çocukluk hayalimdi'

7 kez Dünya Şampiyonu olan ve sürpriz bir kararla 2025 yılında Ferrari koltuğuna geçecek Lewis Hamilton açıklamalarda bulundu.



Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyen Hamilton, "Mercedes'te inanılmaz 11 yıl geçirdim ama hayatıma yeni bir sayfa açmak istiyordum ve bu yüzden 2025 yılı itibariyle Scuderia Ferrari'ye katılma kararı aldım." dedi.



Ferrari'nin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Hamilton, "Mercedes'le çocukken hayalini kurduğum şeyleri başardıktan sonra artık başka bir çocukluk hayalimi gerçekleştirme şansına sahip olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Kırmızılar içindeki Ferrari'yi sürmek." ifadelerini kullandı.



"VERMEK ZORUNDA OLDUĞUM EN ZOR KARARDI"



Kariyerinin en zor kararını verdiğini söyleyen Lewis Hamilton, "Mercedes 13 yaşımdan beri hayatımın büyük bir parçası oldu ve bu karar şimdiye kadar vermek zorunda kaldığım en zor karar oldu. Birlikte başardığımız her şeyden inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve yıllar boyunca birlikte çalıştığım herkese sıkı çalışmaları ve özverileri için ve tabii ki Toto'ya dostluğu, rehberliği ve liderliği için çok minnettarım. Birlikte şampiyonluklar kazandık, rekorlar kırdık ve F1 tarihindeki en başarılı Sürücü-Takım ortaklığı olduk." dedi ve şu sözlerle devam etti:



"Ayrıca, bu 26 yıl boyunca beni destekleyen tüm Mercedes-Benz yönetim kuruluna ve Almanya'daki ve dünya çapındaki şirketteki herkese büyük takdirimi paylaşıyorum. Ancak bir değişiklik yapmanın ve yeni bir mücadeleye girişmenin zamanı geldi. 2013 yılında Mercedes'e ilk katıldığımda bilinmeyene doğru bir inanç sıçraması yapma hissini hâlâ hatırlıyorum. O zamanlar bazı insanların bunu anlamadığını biliyorum ama o zaman hamle yapmakta haklıydım ve bu duyguyu yeniden hissettim. Şimdi. Bu yeni fırsata neler katabileceğimi ve birlikte neler yapabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor."



"BU SEZONA ODAKLANDIM"



Şu an için sadece gelecek sezonu düşündüğünü söyleyen Lewis Hamilton, "Ancak şu anda 2025'i düşünmüyorum. Odak noktam önümüzdeki sezon ve Mercedes ile tekrar yollara çıkmak. Her zamankinden daha azimliyim, her zamankinden daha zinde ve daha odaklıyım ve Mercedes'in bir kez daha kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Yapmam gereken işe %100 bağlıyım ve ekiple olan ortaklığımı en üst düzeyde bitirmeye kararlıyım." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Benimle bu yolculukta olan herkese teşekkür ederim, hayallerimin peşinde koşarken hepiniz beni ayakta tuttunuz ve umarım sizi gururlandırmaya devam edebilirim. Her zamanki gibi sevgimi ve pozitif enerjimi gönderiyorum."