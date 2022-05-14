Bayern Münih'in Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmasının ardından Robert Lewandowski geleceğine dair açıklama yaptı.



Polonyalı golcü, "Muhtemelen Bayern ile son maçıma çıktım. Yüzde yüz diyemem ama büyük ihtimalle ayrılacağım. Benim ve kulüp için en iyi çözümü arıyoruz." dedi.



"2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR"



Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzid de Lewandowski'nin ayrılma talebini kendisine söylediğini kaydetti.



Salihamidzid, "Lewandowski ile konuştum. Bana sözleşme uzatmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi." şeklinde konuştu.



Polonyalı golcünün kendisine, "Başka bir şey yapmak istediğini" söylediğini belirten Salihamidzic, "Ancak tavrımız değişmedi; Lewandowski'nin 2023 yılına kadar sözleşmesi var, bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.



2014 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Lewandowski'nin adı bir süredir Barcelona ile anılıyor.





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